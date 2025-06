Cambiaso | Vogliamo vincere il Mondiale per Club

Andrea Cambiaso, uno dei protagonisti più sorprendenti della Juventus 2024-2025, si prepara con determinazione al suo debutto al Mondiale per Club, un evento storico per i bianconeri. Il suo spirito competitivo e la voglia di vincere sono contagiosi: “Vogliamo portare a casa il trofeo, la Juve vive di vittorie”. Le sue parole rivelano l’entusiasmo e la fiducia che animano la squadra in questa avventura internazionale, alimentando le speranze dei tifosi italiani.

Cambiaso carica la Juventus: “Al Mondiale per Club per vincere. La Juve vive di vittorie”. Andrea Cambiaso, uno dei volti più versatili e sorprendenti della Juventus 2024-2025, ha parlato a cuore aperto a pochi giorni dall’esordio dei bianconeri al Mondiale per Club, torneo che la Juve affronterà per la prima volta nella sua storia. Le sue parole offrono uno spaccato chiaro dell’atmosfera che si respira alla Continassa, tra entusiasmo, determinazione e consapevolezza delle difficoltà. “Siamo entusiasti. Sentiamo il peso di una stagione lunghissima, ma scendiamo in campo per vincere ogni partita. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Cambiaso: “Vogliamo vincere il Mondiale per Club”

In questa notizia si parla di: cambiaso - mondiale - club - vincere

Cambiaso Manchester City, Juve pronta a valutare proposte solo dopo il Mondiale per Club: in caso di cessione… I possibili sostituti - Il futuro di Andrea Cambiaso resta incerto: la Juventus valuterà eventuali proposte solo dopo il Mondiale per Club.

Andrea #Cambiaso ha parlato del discorso che John #Elkann ha fatto la squadra prima della partenza per il Mondiale per Club che vedrà la #Juventus protagonista "Ci ha mostrato la sua cravatta con tutti i trofei della Juve. Un segnale chiaro. Per questo vo Vai su Facebook

Juve, Cambiaso allontana il mercato: “A Torino sento la fiducia di tutti. Sul Mondiale per Club e Tud...; Cambiaso: Non ho mai chiesto di andare via. Motta? Qualcosa non è scattato; Mondiale per Club, Cambiaso: Sto bene alla Juve e non ho mai chiesto di andare via.

Mondiale per Club Juve, Cambiaso svela il retroscena su Elkann: «Ha fatto un bel discorso alla squadra, ricordandoci questo» - Mondiale per Club Juve, Cambiaso svela il retroscena su Elkann: di recente ha fatto un importante discorso alla squadra allenata da Tudor Andrea Cambiaso è intervenuto alla Gazzetta dello Sport. Scrive juventusnews24.com

Andrea Cambiaso smentisce contatti con Milan e Napoli - Vogliamo affrontare bene questo torneo e faremo il possibile per vincere". Da msn.com