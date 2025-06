Cambiaso | Sono felice alla Juventus mai chiesto di andare via

Andrea Cambiaso, obiettivo del calciomercato del Milan, ha esplicitato che si trova bene la Juventus e che vuole restare in bianconero.

Juventus, quattro giocatori hanno lavorato a parte: dubbi sul recupero di Cambiaso e Koopmeiners | Serie A - La Juventus affronta momenti di incertezza con quattro giocatori che hanno svolto un allenamento individuale.

Andrea #Cambiaso alla @Gazzetta_it: “Se ha chiamato ancora Guardiola? No. Per quanto riguarda il futuro nella vita di sicuro c'è solo la morte ma io sono felice alla Juventus, non ho mai chiesto di andare via". Vai su X

