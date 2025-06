Cambiaso rivela cosa pensa la Juve della conferma di Tudor | Abbiamo già annusato qualcosa

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo sotto la guida di Tudor, e i primi segnali rivelano una certa fiducia nel progetto. Cambiaso, però, non si lascia sfuggire le emozioni legate anche all’addio di Motta, esprimendo tutta la sua sorpresa per come sono andate le cose. La verità dietro le decisioni della Vecchia Signora si fa sempre più interessante: scopriamo cosa ne pensa il team.

Il pensiero della Juventus sulla conferma di Tudor in panchina va verso una sola direzione. Ma Cambiaso parla anche dell'addio di Motta: "Non avrei mai detto che sarebbe finita così". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cambiaso - conferma - tudor - rivela

Mercato Juve, non solo Cambiaso: Guardiola ha messo nel mirino un altro bianconero per il suo Manchester City. Arriva la conferma su di lui! - Il mercato della Juventus si svela sempre più dinamico, coinvolgendo non solo Cambiaso. Guardiola avrebbe messo nel mirino un altro bianconero per il Manchester City, confermando l'interesse attraverso fonti affidabili.

Sky rivela: "Juve, colpo sensazionale a giugno: arriverà dal Liverpool!" IL RINFORZO: https://blstg.news/eQjY/ Vai su Facebook

Cambiaso rivela cosa pensa la Juve della conferma di Tudor: Abbiamo già annusato qualcosa; Juventus, Comolli prende tempo su Tudor: e si riparte da Yildiz, Thuram e anche Cambiaso; Juve, Tudor ne ha fatti fuori quattro: come cambia il mercato.

Cambiaso rivela cosa pensa la Juve della conferma di Tudor: “Abbiamo già annusato qualcosa” - Secondo Cambiaso i giocatori della Juve hanno accolto la scelta in modo favorevole: "La squadra ha tifato per la conferma di Tudor. Come scrive fanpage.it