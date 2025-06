Cambiaso | Non ho mai chiesto di andare via Motta? Qualcosa non è scattato

Cambia tutto: il giocatore chiarisce le sue intenzioni e sfata i dubbi sul suo futuro. Dopo un periodo complicato, si sente rinato, circondato dall’affetto di Juventus e Tudor, mentre da Guardiola non arriva nessuna chiamata. Elkann, invece, gli ha dedicato parole importanti prima di partire, rafforzando la sua determinazione. La sua storia è ancora tutta da scrivere, e il suo percorso potrebbe sorprendere tutti.

L'esterno bianconero: "Ho lasciato alle spalle il periodo difficile, so che il club e Tudor stravedono per me, da Guardiola nessuna chiamata. Elkann ci ha fatto un bel discorso prima di partire". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cambiaso: "Non ho mai chiesto di andare via. Motta? Qualcosa non è scattato"

Cambiaso esce allo scoperto: «Alla Juve sto bene, non ho mai chiesto di andare via. Abbiamo tifato per la permanenza di Tudor» - Andrea Cambiaso rompe il silenzio e si presenta con parole chiare e sincere. Il terzino della Juventus, protagonista anche in Nazionale, mette a tacere le voci di mercato e ribadisce il suo amore per i colori bianconeri.

