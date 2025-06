Cambiaso Juventus futuro in bianconero in bilico? L’esterno si espone | Non ho ricevuto chiamate qui sto bene ma… L’annuncio

Andrea Cambiaso, giovane talento della Juventus, si trova al centro di voci di mercato che lo collegano a Milan e Napoli. Tuttavia, l’esterno difensivo si espone, chiarendo la sua posizione con parole sincere alla Gazzetta dello Sport: “Non ho ricevuto chiamate, magari i miei agenti...”. In un contesto di incertezza, il futuro in bianconero del giocatore resta ancora da definire, lasciando immaginare nuove opportunità o conferme a breve.

Cambiaso Juventus, futuro in bianconero in bilico? L'esterno si espone così circa la sua posizione: le sue parole alla Gazzetta dello Sport. Andrea Cambiaso  è intervenuto alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le parole del terzino della Juve  e della Nazionale italiana dopo le ultime voci sull'interesse di Milan e Napoli in particolare. VOCI SU MILAN E NAPOLI  – « Io non ho ricevuto chiamate, magari i miei agenti sì. Di sicuro nella vita c'è solo la morte però lo sono felice qua. Con Tudor non ho parlato ma so che la società e il mister stravedono per me. Sento la fiducia di tutti, sto bene a Torino e non ho mai chiesto di andare via.

