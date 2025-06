Cambiaso Juve ennesima conferma sul futuro del terzino bianconero | svelato anche quel retroscena sul Manchester City

Il futuro di Cambiaso alla Juventus si fa sempre più chiaro, dissipando i dubbi e alimentando l’attesa dei tifosi bianconeri. Dopo settimane di voci e speculazioni, il club conferma l’intenzione di puntare sul giovane talento, mentre il Manchester City smentisce ogni interesse concreto. La strategia della Juventus sembra essere quella di valorizzare internamente il terzino, mantenendo alta la concentrazione sulla crescita del proprio giovane gioiello. La domanda ora è: quale sarà il prossimo passo?

Cambiaso Juve, ennesima conferma sul futuro del terzino bianconero: cosa filtra sull’esterno e sulle mosse del club. Cambiaso è uno dei nomi al centro del mercato Juve. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, non ci sarebbe alcuna proposta per il bianconero che era stato seguito a gennaio dal Manchester City. PAROLE – «Sono speculazioni quelle su Cambiaso. Al momento non è arrivata alcuna proposta, lui sta bene alla Juve. A gennaio, il Manchester City c’era stato e vi dico che Guardiola aveva chiesto Cambiaso al 101%». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com