Cambiaso esce allo scoperto | Alla Juve sto bene non ho mai chiesto di andare via Abbiamo tifato per la permanenza di Tudor

Andrea Cambiaso rompe il silenzio e si presenta con parole chiare e sincere. Il terzino della Juventus, protagonista anche in Nazionale, mette a tacere le voci di mercato e ribadisce il suo amore per i colori bianconeri. Tra conferme e gratitudine, Cambiaso ci ricorda come la passione e l’impegno siano alla base del suo percorso. Ecco cosa ha detto: la verità è sempre più vicina.

Cambiaso esce allo scoperto: le dichiarazioni del terzino della Juventus e della Nazionale italiana alla Gazzetta dello Sport. Ecco che cosa ha detto. Andrea Cambiaso è intervenuto alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le parole del terzino della Juve e della Nazionale italiana. MONDIALE  – « Una grandissima opportunità . Noi ne siamo consapevoli ed Elkann ce l’ha ricordato: ha fatto un bel discorso alla Continassa, dicendoci che è un privilegio essere qua, perciò vogliamo affrontarlo bene e faremo il possibile per vincere. Siamo pieni di entusiasmo » ASPETTATIVE  – « Non lo sappiamo nemmeno noi perché è una prima volta: sarà una sorpresa ma esserci al debutto è già qualcosa di grande. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso esce allo scoperto: «Alla Juve sto bene, non ho mai chiesto di andare via. Abbiamo tifato per la permanenza di Tudor»

In questa notizia si parla di: cambiaso - esce - scoperto - juve

La Juventus del futuro deve puntare su Cambiaso oppure pensate che, in caso di offerte buone, possa essere anche ceduto Vai su Facebook

Cambiaso: «Alla Juve sto bene, non ho chiesto di andare via»; L'agente di Cambiaso esce allo scoperto sull'affare col City: La Juventus spiegherà cos'è successo; Juventus, Thiago Motta ha capito cosa vuol dire fino alla fine: perché lascia fuori Yildiz e Cambiaso.

Cambiaso esce allo scoperto: «Alla Juve sto bene, non ho mai chiesto di andare via. Abbiamo tifato per la permanenza di Tudor» - Cambiaso esce allo scoperto: le dichiarazioni del terzino della Juventus e della Nazionale italiana alla Gazzetta dello Sport. Segnala juventusnews24.com