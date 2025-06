Cambia tutto per il titolarissimo di Conte | la decisione sul suo futuro

Il futuro di Antonio Conte al Napoli è in bilico: il titolarissimo e eroe degli ultimi due scudetti potrebbe vedere la propria avventura azzurra evolversi o concludersi. La squadra si sta preparando a un nuovo capitolo, costruendo una formazione che, partendo dal successo passato, punta a consolidare e migliorare i propri risultati. Un gruppo solido, esperto, pronto a affrontare nuove sfide e a scrivere una nuova pagina di storia.

Conte potrebbe perdere un titolarissimo ed eroe degli ultimi due scudetti: la decisione sul futuro. É chiaro che il Napoli di Antonio Conte non si nasconde più e punta alla costruzione di una nuova squadra, che nasca comunque dal terreno fertile del quarto scudetto. E per farlo punta su una spina dorsale di uomini chiave: Di Lorenzo e Rrahmani in difesa, Lobotka e McTominay in mediana e con l'arrivo di Kevin De Bruyne. Un gruppo solido, esperto, forgiato per competere fin da subito per lo scudetto. Ma se la costruzione del nuovo Napoli passa dai titolarissimi, non mancano le incognite: su tutte, il futuro di Frank Zambo Anguissa.