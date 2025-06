Cambia il programma al G7 in Canada guerra Israele-Iran | il piano Meloni

crisi tra Israele e Iran ha sovvertito le aspettative, portando i leader del G7 a riconsiderare le strategie tradizionali e il ruolo dell’Italia nel contesto internazionale. Con l’ombra della guerra che si allunga, il piano di Meloni si trova sotto scrutinio, mentre il vertice diventa un crocevia cruciale per il futuro delle alleanze e della stabilità mondiale. La domanda ora è: quale sarà il prossimo passo in questa partita globale?

Il vertice del G7 in corso a Kananaskis, iniziato il 15 giugno, si sta rivelando un banco di prova critico per l'assetto internazionale. L'escalation tra Israele e Iran ha travolto l'agenda ufficiale, costringendo i leader presenti a ridisegnare le priorità diplomatiche. La crisi non è soltanto un conflitto regionale: è lo specchio di un equilibrio globale in disfacimento, in cui ogni attore cerca di riposizionarsi o di prenderne le distanze. La presidenza canadese tenta di preservare i temi economici previsti, ma la realtà impone un'altra traiettoria: contenere un'escalation che potrebbe deflagrare ben oltre il Medio Oriente.

