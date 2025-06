Calzaturiero timido ottimismo | Dobbiamo contenere i prezzi

L'apertura di Expo Riva Schuh ha dipinto un quadro di speranze e sfide, con un calzaturiero che affronta il futuro con timido ottimismo. La nuova collocazione dello stand ha già portato segnali positivi, mentre l'attenzione ai prezzi resta una priorità strategica. Samuele Camerlengo del calzaturificio Lorenzi di Fermo condivide le prospettive e gli incontri futuri con buyer internazionali, testimoniando un settore resiliente e pronto a reagire alle sfide globali.

La giornata inaugurale di Expo Riva Schuh ha evidenziato un quadro in chiaroscuro. Ne abbiamo parlato con Samuele Camerlengo del calzaturificio Lorenzi di Fermo: "La 103esima edizione di Expo Riva Schuh è iniziata bene e questo è dovuto anche alla nuova collocazione del nostro stand". Camerlengo, avete già programmato incontri con compratori stranieri? "Abbiamo già avuto degli incontri e altri ne prevediamo nel corso della rassegna con buyer provenienti principalmente dall’Europa e in particolare modo da Germania, Olanda, Belgio, Spagna e Canada". Come giudicate l’andamento dei mercati? "L’andamento dei mercati, in questa fase, è fortemente condizionato dalla situazione geopolitica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it