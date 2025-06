Calvo salutato dalla Juve | Da oggi effettive le sue dimissioni lo ringraziamo di cuore per l’impegno profuso in questi anni Il comunicato

La Juventus saluta con gratitudine Francesco Calvo, che oggi si congeda dal club per intraprendere una nuova avventura come CEO dell'Aston Villa. Dopo anni di impegno e successi, il club bianconero ringrazia Calvo per il contributo fondamentale al suo sviluppo. Con il suo passaggio a un ruolo di maggiore responsabilità internazionale, si apre un capitolo importante per entrambe le realtà . La sua esperienza arricchirà sicuramente il nuovo percorso, segnando un momento di transizione e opportunità per tutti.

Calvo salutato dalla Juve: il comunicato ufficiale del club bianconero per il nuovo CEO dell’Aston Villa. Dopo l’ufficialità arrivata nelle scorse settimane, la Juventus ha voluto salutare tramite un comunicato Francesco Calvo che si è dimesso dal ruolo di Managing Director Revenue & Institutional Relations per la sua nuova avventura con l’ Aston Villa. COMUNICATO – «A partire dalla giornata di oggi diventano effettive le dimissioni di Francesco Calvo da Managing Director Revenue & Institutional Relations della Juventus. Si conclude dunque dopo tre anni la sua seconda esperienza in bianconero: la prima aveva visto Francesco protagonista con il Club dal 2011 al 2015. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calvo salutato dalla Juve: «Da oggi effettive le sue dimissioni, lo ringraziamo di cuore per l’impegno profuso in questi anni». Il comunicato

