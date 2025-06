Caltagirone via libera alla riscossione coatta dei tributi non pagati

Caltagirone apre le porte alla riscossione coattiva dei tributi non pagati, un passo deciso per sanare i debiti accumulati e garantire la stabilità finanziaria del Comune. Questa misura, adottata in conformità con le direttive del Ministero dell’Interno, mira a recuperare 37 milioni di euro di passività pregresse, rafforzando così le risorse disponibili per lo sviluppo e il miglioramento dei servizi pubblici. Un intervento che segna un nuovo capitolo nella gestione economica locale.

"La riscossione coattiva dei tributi risponde a una prescrizione del Ministero dell'Interno allo scopo di aumentare le entrate per poter pagare i 37 milioni di euro di debiti accumulati dal Comune al 31 dicembre 2020. I ruoli assegnati alla riscossione sono somme già giuridicamente immodificabili. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Caltagirone, via libera alla riscossione coatta dei tributi non pagati

In questa notizia si parla di: riscossione - tributi - caltagirone - libera

Napoli, Baretta: Dalla riscossione tributi recuperati 110 mln nel 2024 - Napoli Baretta annuncia il recupero di 110 milioni di tributi nel 2024, un risultato soddisfacente nel percorso di riscossione avviato.

Caltagirone, via libera alla riscossione coatta dei tributi non pagati.

Caltagirone, riscossione tributi: Mpa dice “no” all’affidamento all’Agenzia delle entrate - Durante i lavori dell’ultimo Consiglio Comunale, il MpA di Caltagirone, insieme a tutto il centrodestra, ha bocciato la proposta dell’Amministrazione comunale di affidare il servizio di riscossione ... Secondo catanianews.it