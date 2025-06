Call of Duty | Black Ops 6 – Tre nuove mappe multiplayer nella Stagione 4

Preparati a vivere nuove avventure con la stagione 4 di Call of Duty: Black Ops 6, che porta tre emozionanti mappe multiplayer ambientate nell’incantevole ma ostile Islanda: Fugitive, Shutdown e Blitz. Queste ambientazioni mozzafiato e tatticamente impegnative amplificano l’esperienza di gioco, integrandosi perfettamente con la trama della campagna principale. Scopri come ogni mappa ridefinisce il gameplay e spalanca le porte a battaglie epiche e strategiche come mai prima d’ora.

La Stagione 4 di Call of Duty: Black Ops 6 si arricchisce con tre inedite mappe multiplayer ambientate nei paesaggi suggestivi e ostili dell’Islanda: Fugitive, Shutdown e Blitz. Progettate per integrarsi con la narrazione della campagna principale, queste mappe offrono esperienze di gioco immersive e tatticamente complesse. Shutdown. In Shutdown, i giocatori assaltano una diga islandese per tagliare l’energia a una prigione segreta. La mappa alterna ampie aree industriali a spazi più ristretti, favorendo sia scontri a distanza che corpo a corpo. La Turbina danneggiata funge da punto di controllo su più livelli, mentre il Cortile e il Lago offrono copertura naturale e percorsi alternativi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Call of Duty: Black Ops 6 – Tre nuove mappe multiplayer nella Stagione 4

In questa notizia si parla di: mappe - call - duty - black

Call of Duty Black Ops 6: Annunciate le mappe della Stagione 4 - La stagione 4 di Call of Duty: Black Ops 6 si arricchisce di tre nuove mappe mozzafiato, ambientate nella suggestiva Islanda.

Vecchi nemici, nuove alleanze. Il 29 maggio arriva la S4 di Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone ? 3 mappe MG al lancio, 2 nella stagione The Overlook a Verdansk Modalità Sfregio in Zombi Nuove modalità MG 3 armi da ottenere al lancio, 2 Vai su X

#CallofDutyBlackOps7 annunciato con un super trailer, uscirà al day one su Game Pass. https://it.ign.com/call-of-duty-black-ops-7/218790/news/call-of-duty-black-ops-7-annunciato-con-un-super-trailer-uscira-al-day-one-su-game-pass Vai su Facebook

Stagione 2 di : Black Ops 6 e : Warzone - Ecco tutti i nuovi contenuti da scoprire; Le nuove mappe della Stagione 4 di Call of Duty: Black Ops 6; Le mappe multiplayer della Stagione 4 di Call of Duty: Black Ops 6 presentate in video.

Call of Duty: Black Ops 7 è stato annunciato e rilancia la saga nel futuro distopico del 2035 - Activision alza il tiro, presentando Call of Duty: Black Ops 7 con un cinematico che promette una campagna in grado di far dimenticare quelle degli ultimi anni. Come scrive drcommodore.it

Call of Duty Black Ops 7 svelato durante l’Xbox Games Showcase - Call of Duty Black Ops 7 svelato durante l’Xbox Games Showcase, torna David Mason in un futuro distorto con guerra psicologica e distopica ... Si legge su icrewplay.com