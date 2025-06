Call of Duty | Black Ops 6 e Warzone – La Stagione 4 è live | nuove mappe modalità Zombi e tanto altro

Preparati a vivere un'esperienza senza precedenti con la Season 4 di Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone, ora disponibile su tutte le piattaforme. Nuove mappe, modalità innovative e un’azione frenetica ti aspettano, mentre alleanze sorprendenti e ritorni iconici rivoluzionano il gameplay. Questa stagione promette emozioni intense e novità irresistibili, ma cosa ci riserverà il futuro nel mondo di Black Ops? Scoprilo subito!

La Stagione 4 di Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone è ufficialmente disponibile da oggi su tutte le piattaforme, portando una valanga di contenuti inediti, sia gratuiti che premium. Tra alleanze inaspettate, ritorni iconici e nuove modalità frenetiche, questa stagione si presenta come una delle più ricche e sorprendenti dell’anno per i fan dello sparatutto targato Activision. Black Ops 6: Una nuova alleanza cambia tutto. Il comparto narrativo continua a espandersi con una svolta inattesa: Adler libera il suo vecchio nemico Vikhor “Stitch” Kuzmin da una struttura segreta della CIA in Islanda. I due uniscono le forze per smascherare le infiltrazioni del misterioso Pantheon, gettando le basi per un’alleanza esplosiva e per una nuova fase nella storyline di Black Ops 6. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone – La Stagione 4 è live: nuove mappe, modalità Zombi e tanto altro

