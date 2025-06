’Calici in fortezza’ pronto a partire

Pronte a deliziare il palato e immergersi in un viaggio tra arte, tradizione e gusto, le cantine del territorio si preparano ad arricchire l’edizione 2025 di Calici in Fortezza. Un’occasione imperdibile per scoprire le eccellenze locali e vivere un’esperienza unica tra le mura di uno dei borghi più affascinanti d’Italia, dove ogni sorso racconta una storia. Non mancate a questa celebrazione di identità e passione!

Torna Calici in Fortezza, evento enogastronomico e culturale che celebra il territorio in tutte le sue declinazioni. L’edizione 2025 nasce con l’obiettivo di rafforzare il concetto di territorio, inteso nel senso più ampio: un filo conduttore che unisce luogo, tradizioni, prodotti, arte e cultura, il tutto nella suggestiva cornice di uno dei borghi più belli e caratteristici d’Italia. Anche quest’anno, numerose cantine del territorio hanno scelto di aderire all’evento, mettendo a disposizione i propri vini per farli conoscere e apprezzare dal pubblico, raccontando le loro caratteristiche organolettiche e la loro storia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Calici in fortezza’ pronto a partire

In questa notizia si parla di: calici - fortezza - pronto - partire

Ci vediamo domani al Wine Music Fest! È tutto pronto: i calici, la musica, l’energia giusta per due giornate da vivere insieme tra i nostri vigneti. Notaresco (TE) 24 maggio, dalle 16:00 fino a tarda sera 25 maggio, dalle 12:00 alle 20:00 Degustazioni, Vai su Facebook

Tutto pronto per “Calici di Stelle” 2024; Tuttoweekend: dai Calici di Stelle al San Rocco Festival, dalle sagre ai concerti. Ecco cosa fare nel fine settimana in Maremma; QUARANTA CANTINE AL CASTELLO ARAGONESE DI ORTONA PER CALICI DI STELLE.

Calici di Stelle, tutto pronto a Castellina in Chianti - artigianato locale e proseguirà nel pomeriggio, a partire dalle 18, con degustazione di vini e piatti ... Come scrive lanazione.it