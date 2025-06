Calhanoglu vicino al Galatasaray? Macché! La posizione dell’Inter – Sky

Le voci di un possibile trasferimento di Calhanoglu al Galatasaray infiammano il mercato, ma Sky Sport smentisce le indiscrezioni. Mentre in Turchia si parla di incontri e trattative, fonti affidabili sottolineano che l’Inter mantiene una posizione ferma e chiara. La situazione resta aperta, ma al momento nulla è ufficiale: cosa riserverà il futuro per il regista turco? Restate sintonizzati per aggiornamenti esclusivi.

Su Calhanoglu non arrivano conferme secondo Sky Sport in merito al suo possibile trasferimento verso il Galatasaray. Sul regista turco, l’Inter ha una posizione fissa e chiara. ECCO COSA FILTRA – Se in Turchia parlano di incontri, offerte, trattative e volontĂ chiare, su Sky Sport trapela tutt’altro. Secondo Luca Marchetti, infatti, non trovano conferme le voci di un trasferimento possibile di Hakan Calhanoglu verso il Galatasaray. Infatti, la posizione dell’Inter è chiara: non sono stati considerati eventuali sostituti perchĂ© al momento non ci sono dialoghi con nessuna squadra per il turco. Di conseguenza, al momento, Calhanoglu resta punto fermo dell’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu vicino al Galatasaray? MacchĂ©! La posizione dell’Inter – Sky

