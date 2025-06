Calhanoglu via? Pazza idea Inter | Proposto questo scambio con Frattesi

Un sacrificio per arrivare a rinforzare il centrocampo e mantenere alta la competitività. La suggestione di mercato potrebbe segnare un nuovo capitolo nelle strategie dell’Inter, aprendo scenari interessanti per il calciomercato estivo e le prossime mosse di mercato. Resta da capire se questa proposta troverà l’accordo delle parti e quale sarà l’impatto sulla rosa nerazzurra.

Nelle ultime ore è emersa una suggestione di mercato che coinvolge l'Inter e Davide Frattesi. A rilanciarla è Il Messaggero, secondo cui da Milano sarebbe partita una proposta di scambio alla pari con la Lazio: Frattesi in biancoceleste, Nicolò Rovella in nerazzurro. L'idea nasce nell'ottica di un'eventuale partenza di Calhanoglu verso il Galatasaray, con Rovella individuato come sostituto ideale in cabina di regia. "Un sacrificio per arrivare a un centrocampista ancora più congeniale e prolifico. Rovella all'Inter per portare Frattesi a Formello. È l'ultima, folle proposta che arriva da Milano, ma che sta iniziando a far vacillare la Lazio.