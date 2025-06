Calhanoglu via dall’Inter | 50 milioni per l’erede col super scambio

Il calciomercato estivo si fa strada con decisioni importanti e colpi di scena. Tra le voci più calde, quella di Hakan Calhanoglu, che potrebbe lasciare l’Inter per circa 50 milioni di euro, grazie a uno scambio con l’Erede. La dirigenza nerazzurra ha già in mente il sostituto, ma il prezzo resta elevato. L’estate promette emozioni: scopriamo insieme come evolverà questa intensa sessione di mercato.

Il turco potrebbe salutare in estate e la dirigenza nerazzurra ha già individuato il sostituto, ma il prezzo è alto: la chiave può essere lo scambio Il calciomercato comincia a entrare pian piano nel vivo nonostante la chiusura della finestra straordinaria di inizio giugno e l’apertura che ancora non è ufficiale ma lo sarà dal primo luglio. Due mesi che saranno molto intensi per tutti, ma che ovviamente sono già iniziati con i primi colpi in giro per l’Europa. Tra le società più attive in Europa il Liverpool, il Real Madrid e ovviamente il Manchester City che si è già scatenato. In Italia Modric-Milan, ancora da ufficializzare, De Bruyne-Napoli e in prospettiva Baturina-Como. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calhanoglu via dall’Inter: 50 milioni per l’erede col super scambio

Eleonora Trotta a CM: "Calhanoglu vuole davvero andare al Galatasaray. E il club turco è disposto a presentare un’offerta importante. La richiesta dell’Inter è sui 30 milioni" Vai su Facebook

