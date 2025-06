Calhanoglu sul mercato? Un episodio in allenamento rassicura!

In un contesto di incertezza e voci di mercato, un episodio durante l’allenamento di Calhanoglu a Los Angeles rassicura i tifosi interisti. Il video inedito diffuso da Sportitalia mostra il centrocampista turco in forma e concentrato, sembrando dissipare i dubbi sul suo futuro. Con l’Inter che si prepara al debutto al Mondiale per Club, le immagini suggeriscono che Hakan sia pronto a continuare la sua avventura nerazzurra. La sua determinazione è un segnale positivo per tutti i supporter.

Oggi l'Inter si è allenata a Los Angeles in attesa dell'esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey. Da Sportitalia arriva un video inedito su Hakan Calhanoglu, che sembra chiarire la sua situazione. MERCATO – Hakan Calhanoglu non vive una situazione facilissima all' Inter. Le voci si susseguono e c'è già chi parla della sua volontà di lasciare il club nerazzurro dopo la finale persa in Champions League contro il Psg. Sembra che il Galatasaray voglia acquistare il calciatore, i contatti con la dirigenza meneghina non ci sono però ancora stati. Solo l'agente del turco si è recato ad Istanbul e probabilmente per dibattere anche del futuro del suo assistito.

