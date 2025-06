Calhanoglu Inter Marotta spara alto | ecco la cifra chiesta

Il mercato dell'Inter si scalda, e con Calhanoglu al centro della scena, l'attenzione si concentra sulla cifra richiesta per il suo cartellino. Marotta non fa sconti e spara alto, alimentando le aspettative di un’eventuale cessione. Mentre l’Inter di Chivu si prepara all’esordio nel Mondiale per Club, le prossime settimane potrebbero portare una svolta decisiva nel futuro del turco. Scopriamo i dettagli di questa trattativa ancora aperta.

Calhanoglu Inter, Beppe Marotta spara alto per l’eventuale cessione, ecco la cifra chiesta per il suo cartellino. Mentre l’ Inter di Cristian Chivu si prepara all’esordio contro il Monterrey nel Mondiale per Club, sul mercato nelle prossime settimane è attesa una svolta. A riferirlo è il QS, che scrive alcuni aggiornamenti. Vediamo un breve passaggio proprio sulla vicenda in questione: CALHANOGLU INTER – «Il tempo per guadagnare punti agli occhi della dirigenza è poco. Uno tra Bonny e Hojlund potrebbe essere ingaggiato giĂ nelle prossime settimane, quando il mercato rischia di riservare ulteriori sorprese. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, Marotta spara alto: ecco la cifra chiestaÂ

In questa notizia si parla di: inter - marotta - spara - alto

Calciomercato Inter, Marotta spinge per il terzo colpo prima del Mondiale per Club: Inzaghi avrà anche… - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento, con Beppe Marotta al lavoro per assicurare un terzo colpo prima del Mondiale per Club.

Le parole di Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, nella conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore: “Chivu non è un ripiego, ci siamo trovati nella situazione di dover trovare una sostituzione, una adeguata alla storia e all’ambizione di questo Vai su Facebook

L’Inter piomba su Hojlund: il Manchester United spara alto; Inter, da Castro a Pio Esposito: il piano di Marotta per ringiovanire la rosa; Le Iene, Roma: Non sono soddisfatto della risposta di Marotta, l’Inter sta cercando di mantenere un’aria di opacità sulla vicenda.

Calciomercato Napoli, l’Inter spara alto per Frattesi: può sfumare il grande obiettivo di Conte, le cifre - Le ultime sulle mosse di calciomercato del Napoli, con l’obiettivo Davide Frattesi dall’Inter a centrocampo. informazione.it scrive

Inter, il Bologna spara alto per Arnautovic. Resiste Taremi - Marotta continuerà a lavorare sul fronte legato ad Arnautovic ma non è il solo: il sogno dei dirigenti resta Balogun, ormai fuori dai piani dell'Arsenal. Come scrive sportmediaset.mediaset.it