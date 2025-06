Calhanoglu Inter dalla Turchia insistono | Vuole il Galatasaray! I nerazzurri non fanno sconti e dettano le condizioni

Il pressing del Galatasaray su Hakan Calhanoglu si intensifica, ma l'Inter non è disposta a fare sconti. I nerazzurri dettano le regole per il futuro del loro centrocampista, alimentando un acceso intreccio di voci e strategie di mercato. La questione resta calda: il trasferimento di Calhanoglu in Turchia potrebbe concretizzarsi, o l’Inter riuscirà a mantenere il suo talento? La risposta si avrà nelle prossime settimane, lasciando tutti con il fiato sospeso.

per un suo addio. Il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe essere lontano dal calciomercato Inter. In questi ultimi giorni continuano a circolare notizie relative alla corte del Galatasaray nei confronti del regista che pare abbia aperto alla possibilità di un suo ritorno in patria. Stando a quanto riferisce il giornalista Ya??z Sabuncuo?lu, il centrocampista starebbe spingendo in prima persona per andare al Galatasaray, Tuttavia il club meneghino non intende indietreggiare dalla propria posizione e chiede almeno 35 milioni di euro per lasciarlo partire. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, dalla Turchia insistono: «Vuole il Galatasaray!». I nerazzurri non fanno sconti e dettano le condizioni

