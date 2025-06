Calhanoglu-Galatasaray un solo vincolo! Se va Inter su un profilo – CdS

Calhanoglu e il Galatasaray potrebbero riunirsi questa estate, alimentando speranze di un ritorno in patria per il talentuoso regista, tifoso del club campione di Turchia. Tuttavia, l’Inter ha già stabilito un prezzo di vendita, e se la trattativa dovesse concretizzarsi, i nerazzurri si preparano a cercare un profilo specifico per sostituirlo. La domanda ora è: quale sarà il destino di Calhanoglu in questa calda sessione di mercato?

Calhanoglu e il Galatasaray potrebbero congiungersi quest'estate. Il regista, tifoso del club campione di Turchia, può spingere per andare a giocare in Patria. Ma l'Inter ha fissato il prezzo. In caso di addio, si andrebbe a ricercare un profilo specifico, scrive il Corriere dello Sport. LA SITUAZIONE – Dopo gli abboccamenti delle due estati precedenti di Arabia Saudita e Bayern Monaco, questa potrebbe diventare l'estate del definitivo addio di Hakan Calhanoglu dall' Inter. Il turco è corteggiato dal Galatasaray, sua squadra da quando è bambino. E la storia del padre, di ieri, non ha lasciato ad altre interpretazioni.

