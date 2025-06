Calhanoglu Galatasaray i turchi non mollano e preparano l’assalto! Ecco l’offerta che presenteranno all’Inter

Calhanoglu Galatasaray, i turchi non vogliono mollare e sono pronti a fare un'offerta decisiva all’Inter per assicurarsi il centrocampista. La trattativa si fa sempre più intensa, alimentando speranze e tensioni tra le parti. Con il calciomercato estivo ormai alle porte, il futuro di Hakan potrebbe finalmente trovare una svolta: scopriamo cosa bolle in pentola e quali saranno i prossimi passi.

per il centrocampista. Si fanno sempre più insistenti le voci che accostano Hakan Calhanoglu al Galatasaray. Il regista turco potrebbe salutare il calciomercato Inter in questa finestra estiva per trasferirsi in patria. Stando a quanto riportato dal giornalista di Dazn Orazio Accomando, il club turco nelle prossime ore presenterà una prima offerta ufficiale ai nerazzurri: la trattativa è pronta ad entrare nel vivo!?Il #Galatasaray non molla #Calhanoglu. Il centrocampista è il grande obiettivo del club, come anticipato settimana scorsa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Galatasaray, i turchi non mollano e preparano l’assalto! Ecco l’offerta che presenteranno all’Inter

Calhanoglu Galatasaray, offerta ufficiale all’Inter? 40 milioni sul piatto, lo scenario - Il Galatasaray non si ferma e sognano in grande: dopo aver portato Leroy Sané, sono pronti a lanciare un’offerta ufficiale da 40 milioni di euro all’Inter per Hakan Calhanoglu.

Le indiscrezioni su un possibile ritorno in Turchia di Hakan Calhanoglu continuano a farsi sempre più insistenti. Il centrocampista dell’ #Inter sarebbe finito nel mirino del Galatasaray, deciso a tentare il colpo grosso. Come riportato dal portale turco Fanatik.. Vai su Facebook

Calhanoglu Galatasaray, i turchi preparano l'assalto.

Inter, il Galatasaray ti scippa Calhanoglu. E ora ci si mette anche papà… - La trattativa per portare il centrocampista è pronta a entrare nel vivo: l’agente incontrerà i vertici del club turco ... Scrive tuttosport.com

Perché Calhanoglu può andare al Galatasaray - Partiamo da una premessa: a oggi, a meno di offerte considerate importanti, l`Inter non ha intenzione di vendere Calhanoglu. Riporta calciomercato.com