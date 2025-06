Calhanoglu clamoroso | giornalista turco svela il contenuto di un suo vocale in cui svela che… Retroscena

Un nuovo capitolo scuote il mondo del calcio: il giornalista turco Serhat rivela in modo esplosivo i dettagli di un vocale di Hakan Calhanoglu, svelando retroscena choc sul suo futuro. Mentre l’Inter si mantiene ferma sulla cessione, si infittiscono le speculazioni sulla volontà del giocatore di tornare in Turchia. La verità sta per emergere, e il mercato potrebbe essere rivoluzionato da questa clamorosa rivelazione.

Calhanoglu, clamoroso: giornalista turco svela il contenuto di un suo vocale in cui svela che. Retroscena sul futuro del nerazzurro. Arriva una indiscrezione clamorosa sul futuro di Hakan Calhanoglu. Mentre l’Inter mantiene una posizione rigida sulla possibile cessione, emergono conferme pesantissime sulla volontà del giocatore di lasciare Milano per tornare in Turchia. A lanciare la notizia bomba è il giornalista turco Serhat Ak?n, che ha svelato pubblicamente il contenuto di un presunto messaggio vocale ricevuto direttamente dal centrocampista nerazzurro. La rivelazione del giornalista e le parole di Calhanoglu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu, clamoroso: giornalista turco svela il contenuto di un suo vocale in cui svela che… Retroscena

In questa notizia si parla di: svela - calhanoglu - clamoroso - giornalista

Clamoroso Sportitalia - Calhanoglu e Calabria rischiano la squalifica: ammesso il rapporto con gli ultras!; Calhanoglu verso l'addio all'Inter clamoroso indizio del padre sui social scuote i tifosi nerazzurri.

Clamoroso Calhanoglu: perché ha detto no al Bayern? La verità che non ti aspetti - mercato (Isaksen) e futuro: Marotta svela tutto e lancia una proposta peculiare per la Serie A. Come scrive msn.com