Calhanoglu, clamoroso: giornalista turco svela il contenuto di un suo vocale in cui ammette che. Retroscena sul futuro del nerazzurro. Arriva una indiscrezione clamorosa sul futuro di Hakan Calhanoglu. Mentre l'Inter mantiene una posizione rigida sulla possibile cessione, emergono conferme pesantissime sulla volontà del giocatore di lasciare Milano per tornare in Turchia. A lanciare la notizia bomba è il giornalista turco Serhat Ak?n, che ha svelato pubblicamente il contenuto di un presunto messaggio vocale ricevuto direttamente dal centrocampista nerazzurro. La rivelazione del giornalista e le parole di Calhanoglu.