Calhanoglu al Galatasaray? Ma l’Inter non ha ricevuto offerte | nessuna trattativa – SI

Le voci su Calhanoglu al Galatasaray infiammano il mercato, con speculazioni che oscillano tra conferme e smentite. Mentre in Turchia si parla di un’offerta significativa da parte del club, dall’Italia arrivano negazioni ufficiali: nessuna trattativa in corso né offerte concrete. Il futuro del centrocampista resta avvolto nel mistero, alimentando aspettative e interrogativi tra tifosi e addetti ai lavori. La situazione è ancora tutta da chiarire, e il mercato potrebbe riservare sorprese inattese.

Il futuro di Calhanoglu continua a essere oggetto di voci e indiscrezioni, spesso contrastanti, che rimbalzano tra l’Italia e la Turchia. Mentre nel Paese d’origine del centrocampista si parla con insistenza di un’offerta importante del Galatasaray, in Italia la situazione viene descritta in modo ben diverso. DALLA TURCHIA – Secondo quanto riportato da alcuni media turchi, il Galatasaray sarebbe pronto a mettere sul piatto una proposta da 30 milioni di euro, suddivisi in tre rate, per convincere l’Inter a cedere il suo regista titolare. Non solo: il club di Istanbul avrebbe preparato anche un ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione per il calciatore, un’offerta economicamente molto allettante. 🔗 Leggi su Inter-news.it