Calhanoglu al Galatasaray? Inter infastidita spara altissimo sul prezzo Chieste spiegazioni al giocatore

Il futuro di Hakan Calhanoglu si fa sempre più incerto, con il Galatasaray pronto a fare sul serio e l’Inter visibilmente infastidita dalla richiesta di prezzo altissima. La trattativa si infiamma, mentre l’agente del giocatore si trova a Istanbul per negoziare direttamente con i turchi, guidati dall’ex nerazzurro Okan Buruk. Questa intricata vicenda di calciomercato potrebbe cambiare gli equilibri della Serie A e lasciare tutti con il fiato sospeso.

Il futuro di Hakan Calhanoglu in nerazzurro è al centro di un'intricata vicenda di calciomercato Inter che vede il Galatasaray come protagonista. L'agente del centrocampista, Gordon Stipic, è segnalato a Istanbul per trattare direttamente con il club turco, allenato dall'ex interista Okan Buruk. Questa mossa ha generato un forte fastidio in casa nerazzurra, che al momento osserva la situazione da una posizione di ferma attesa. L'offerta del Galatasaray e la posizione dell'Inter.

Calhanoglu Galatasaray, offerta ufficiale all’Inter? 40 milioni sul piatto, lo scenario - Il Galatasaray non si ferma e sognano in grande: dopo aver portato Leroy Sané, sono pronti a lanciare un’offerta ufficiale da 40 milioni di euro all’Inter per Hakan Calhanoglu.

