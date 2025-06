Calhanoglu al Galatasaray apertura totale del giocatore | resta un solo ostacolo nella trattativa

Hakan Calhanoglu potrebbe presto tornare in Turchia, con il Galatasaray che si sta muovendo per acquistarlo. Dopo un'apertura totale del centrocampista dell’Inter, l’unico ostacolo rimasto riguarda ora alcuni dettagli contrattuali. La trattativa è in fase avanzata e il trasferimento potrebbe diventare realtà , segnando un ritorno importante per il calciatore e per i tifosi giallorossi. Resta da capire quali saranno le prossime mosse delle parti coinvolte.

Il centrocampista dell'Inter avrebbe aperto al passaggio in Turchia e solamente un ostacolo rallenterebbe la trattativa tra le parti: di cosa si tratta. Il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe essere nella sua Turchia. Il centrocampista dell'Inter ha ricevuto l'interesse del Galatasaray, che vorrebbe fortemente riportarlo nella sua terra natale. Nonostante il calciatore abbia vissuto solamente l'esperienza delle giovanili in Turchia, per poi trasferirsi subito in Germania, il legame con la sua patria è rimasto invariato.

