Calhanoglu a breve summit agente-Galatasaray | verifica su 2 punti

Il futuro di Hakan Calhanoglu si gioca tra le mura di Istanbul, dove il Galatasaray si prepara a incontrare l’agente Gordon Stipic per discutere di due punti chiave. Questa riunione potrebbe segnare un cambio di rotta per il centrocampista, attualmente in forza all’Inter, e aprire scenari imprevedibili per la prossima stagione. Le decisioni che verranno prese in questi incontri saranno decisive e potrebbero ridefinire il suo percorso professionale. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti di questa trattativa cruciale.

Ore importanti per quanto riguarda il futuro di Calhanoglu. Il centrocampista dell’Inter è corteggiato dal Galatasaray, che tra poco incontrerà l’agente Gordon Stipic ad Istanbul per valutare in particolare due temi. SUMMIT A BREVE – Il futuro di Calhanoglu all’Inter è tutto da scrivere. Il pressing del Galatasaray è concreto e tra poco, scrive il collega tedesco di Sky Sport Deutschland, Florian Plettenberg, la dirigenza turca incontrerà l’agente del regista numero 20 nerazzurro, Gordon Stipic proprio nella capitale a Istanbul. Verranno verificati in particolare due temi: quello relativo alle intenzioni del ragazzo, che secondo 433 sarebbero già chiare e definite, nonché il prezzo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu, a breve summit agente-Galatasaray: verifica su 2 punti

In questa notizia si parla di: calhanoglu - breve - summit - agente

Il Galatasaray ha messo gli occhi su Calhanoglu. E in caso di addio c’è Rovella sul taccuino: sarebbe il giusto sostituto? L’Inter sta riflettendo su Hakan Calhanoglu dalle stanze della suggestiva Ucla, l’università della California dove ha scelto di piazzare Vai su Facebook

Milan-Como, Leao torna al primo minuto mentre Fabregas cerca conferme: le probabili formazioni; Calciomercato Juve, terminato l'incontro con Calhanoglu: i dettagli; Calhanoglu, a breve summit agente-Galatasaray: verifica su 2 punti.

A San Siro con Calhanoglu c'è l'agente Stipic: summit col Milan per Saelemakers? - Il procuratore e numero uno della Unique Sports Group, è nello stadio milanese con il ... tuttomercatoweb.com scrive