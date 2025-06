Calendario Serie A 2025 26 ufficiali le finestre di gara | ecco come saranno divise le partite durante il weekend

Il calendario della Serie A 2025/26 è finalmente ufficiale, con tutte le finestre di gara ben delineate. La Lega Serie A ha annunciato le date e i giorni in cui si disputeranno le partite, inclusa la partecipazione della Juventus. Scopriamo insieme come saranno suddivise le sfide durante il weekend, per vivere al massimo ogni emozione del campionato. Ecco tutto ciò che devi sapere per non perderti nemmeno un momento di questa entusiasmante stagione.

Calendario Serie A 202526, ufficiali le finestre di gara: quando si giocano le partite anche della Juve. La Lega Serie A ha comunicato quelle che saranno le finestre di gara per il prossimo campionato, ovvero come verranno divise le partite ogni giornata. Tutti i dettagli che interessano anche la Juve. Le gare di ogni giornata del Campionato di Serie A Enilive 20252026 si disputano, come regola generale, nei seguenti giorni e orari:? venerdì ore 20.45 (1 anticipo)? sabato ore 15.00 (1 anticipo)? sabato ore 18.00 (1 anticipo)? sabato ore 20.45 (1 anticipo)? domenica ore 12.30 (1 anticipo)? domenica ore 15. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calendario Serie A 2025/26, ufficiali le finestre di gara: ecco come saranno divise le partite durante il weekend

In questa notizia si parla di: serie - finestre - ufficiali - gara

+++MERCATO DEGLI ALLENATORI, PIZZULLI IN COPERTINA: LO VOGLIONO BARLETTA E FIDELIS ANDRIA, MA OCCHIO ALLA C... - CANOSA SOGNA LA SERIE D: PAROLA A... Vai su Facebook

Torres, oggi niente gara col Milano Futuro per colpa delle Nazionali; Calendario Serie A 2024/25: sorteggio in diretta, orario e criteri; Lega Serie A: ufficiale il passaggio da Nike a Puma.

Calendario Serie A 2025/26, ufficiali le finestre di gara: ecco come saranno divise le partite durante il weekend - Calendario Serie A 2025/26, ufficiali le finestre di gara: quando si giocano le partite anche della Juve La Lega Serie A ha comunicato quelle che saranno le finestre di gara per il prossimo campionato ... Da juventusnews24.com

Serie A, le date ufficiali delle sessioni di calciomercato 2025/26: c'è la finestra per il Mondiale per Club - nuova finestra di trasferimenti a inizio giugno in vista del Mondiale per Club (anche se ogni società di Serie ... Riporta msn.com