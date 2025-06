Calendario Serie A 2025-2026 programma date e orari con divisione partite

Se sei appassionato di calcio e vuoi sapere tutto sul prossimo campionato di Serie A 2025-2026, sei nel posto giusto. La Lega ha già svelato il calendario completo, inclusi anticipi, posticipi e gli orari di tutte le partite, con una divisione dettagliata per ogni giornata. Scopri ora il programma standard e preparati a vivere un'altra emozionante stagione di calcio italiano!

La Lega Serie A ha già presentato il calendario del prossimo campionato ( vedi articolo ). Contestualmente alla pubblicazione delle date in cui usciranno anticipi e posticipi delle prime quattro giornate ( vedi articolo ) è possibile sapere in anticipo anche il programma standard e la divisione delle partite. CALENDARIO SERIE A 2025-2026 – PROGRAMMA STANDARD GIORNATE. – un anticipo venerdì ore 20:45 – tre anticipi al sabato: uno ore 15 (diretta streaming DAZN), uno ore 18 (diretta streaming DAZN), uno ore 20.45 (diretta TV Sky Sport e streaming DAZN) – un anticipo domenica ore 12.30 (diretta TV Sky Sport e streaming DAZN) – due partite domenica ore 15 (diretta streaming DAZN) – due posticipi la domenica: uno ore 18 (diretta streaming DAZN), uno ore 20.

