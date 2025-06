Calendario Europei basket femminile 2025 | orari giornalieri tv programma dai gironi alla finale

Prepariamoci a vivere un’estate di emozioni e sfide imperdibili con il Calendario degli Europei di basket femminile 2025! Da Bologna a Brno, da Amburgo a Atene, le partite si susseguiranno in un susseguirsi di emozioni, con orari TV e programmi dettagliati per ogni giorno. La grande novità: il format cambiato promette un torneo più avvincente. Scopriamo insieme tutte le tappe di questa competizione che farà sognare gli appassionati italiani!

Settimana di grande importanza, quella che arriva per il basket azzurro: sono prossimi a partire gli Europei femminili, suddivisi tra quattro città. L'Italia ospita uno dei gironi, al PalaDozza di Bologna: gli altri si disputano a Brno (Cechia), Amburgo (Germania) e al Pireo (Grecia), sede anche della fase finale. Leggero, ma significativo, cambio di format: non si gioca più il barrage tra seconde e terze a gironi incrociati A-B e C-D, ma si va direttamente per i quarti di finale. Ciò significa, banalmente, che dai quattro gironi passano solo le prime due. Un fattore che sarà importante in gironi come il nostro, in cui di scontato c'è poco, o quello della Francia (leggere alla voce Grecia e Turchia).

