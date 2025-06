Calenda attacca Salvini | Parla come un pazzo ubriaco dopo tre grappe Su La7

Nel vivace dibattito politico italiano, Carlo Calenda non le manda a dire a Matteo Salvini, paragonandolo a un ubriaco che spara a caso dopo tre grappe. Durante la sua ospitata su La7, il leader di Azione demolisce con franchezza l'intervento del ministro dei Trasporti, criticandone l’atteggiamento e le dichiarazioni sul ruolo di Putin come mediatore. Un attacco senza mezzi termini che scuote il panorama politico, lasciando intendere che la situazione è tutt’altro che tranquilla.

Matteo Salvini? " Un commentatore da bar ", come "un ubriaco che spara la prima cosa che gli passa per la testa dopo tre grappe". Non usa mezzi termini Carlo Calenda, leader di Azione, che ospite a L'aria che tira su La7, demolisce l'intervento del ministro dei Trasporti ai microfoni di Rtl 102.5. Salvini si è mostrato entusiasta di un'apertura del presidente degli Usa Donald Trump all'idea che Vladimir Putin possa giocare un ruolo di mediazione nel conflitto tra Israele e Iran. "A differenza dei soloni italiani che danno di Trump del dittatore, razzista, fascista, Trump resta il presidente della più grande democrazia del mondo.

