Caldo | in Puglia quasi un genitore su due alla ricerca di un centro estivo per i figli Coldiretti

Il caldo in Puglia accelera le ricerche di centri estivi da parte dei genitori, con quasi uno su due (46%) alla ricerca di soluzioni per i figli. La chiusura scolastica tra giugno e luglio mette in crisi molte famiglie, lasciando i genitori tra lavoro e gestione dei bambini. Coldiretti Puglia evidenzia questa emergenza, proponendo idee e supporto concreti per affrontare al meglio questa fase. Scopriamone di più.

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Quasi un genitore su due (46%) è a caccia di un centro estivo dove mandare i propri figli, con la chiusura della scuola che in tantissime case ha posto il problema di come gestire i bambini, soprattutto tra giugno e luglio, con la maggior parte dei genitori ancora al lavoro. E’ il dato che emerge dall’indagine ColdirettiIxe’, diffusa al Villaggio contadino di Udine dove è stata illustrata l’offerta formativa per l’estate proposta dalle fattorie didattiche di Campagna Amica, con tante attività divertenti ed educative promosse dalle Donne Coldiretti. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Caldo: in Puglia quasi un genitore su due alla ricerca di un centro estivo per i figli Coldiretti

In questa notizia si parla di: puglia - quasi - genitore - centro

Gli studenti stranieri in Italia sono quasi un milione e il 65% è nato nel nostro Paese. Il loro destino è legato a quello dei genitori che, facendo richiesta di cittadinanza dopo 5 anni di residenza (come chiede il quesito referendario), regalerebbero il passaporto it Vai su Facebook

Caldo: in Puglia quasi un genitore su due alla ricerca di un centro estivo per i figli; COLDIRETTI PUGLIA, 1 GENITORE SU 2 A CACCIA DI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI; Più laureati, più occupati: ma la Puglia resta indietro. Male Brindisi e Taranto. I dati città per città .

Caldo: in Puglia quasi un genitore su due alla ricerca di un centro estivo per i figli Coldiretti - Quasi un genitore su due (46%) è a caccia di un centro estivo dove mandare i propri figli, con la chiusura della scuola che in tantissime case ha posto il problema di come gestire i bambini, soprattut ... Come scrive noinotizie.it