Calderoli cambia idea e difende il quorum che voleva eliminare

Roberto Calderoli, in una sorprendente svolta politica, passa da sostenitore della abolizione del quorum per i referendum abrogativi a difensore della sua indispensabilità. Dopo aver proposto di eliminare questa soglia, ora critica chi ne propone la rimozione, dimostrando un clamoroso cambio di opinione. La sua posizione, destinata a scuotere il dibattito pubblico, mette in luce le dinamiche complesse e spesso contraddittorie della politica italiana. Ma quali saranno le conseguenze di questa mutata presa di posizione?

Prima propone di eliminare il quorum per i referendum abrogativi poi ritratta e critica chi propone di farlo. Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, in quota Lega, si contraddice da solo. In un’intervista del 15 giugno sul Corriere della Sera, dopo che i referendum su cittadinanza e lavoro non hanno raggiunto la soglia del 50 per cento più uno degli aventi diritto di voto, Calderoli ha detto: «Il raggiungimento del quorum e la vittoria dei Sì rappresentano comunque una maggioranza relativa. E dunque, dato che la democrazia rappresentativa prevede che siano le camere ad approvare le leggi a maggioranza e con numero legale, abbassando il quorum avremmo l’ effetto paradossale che una legge approvata secondo Costituzione potrebbe venire modificata o abrogata da una minoranza del Paese. 🔗 Leggi su Open.online

