Calciomercato Udinese il Leeds ha l’accordo con Bijol! Accordo per un quadriennale ma c’è distanza tra i club

Il calciomercato dell’Udinese si accende con il Leeds United che ha ormai siglato un accordo quadriennale con Jaka Bijol, promuovendolo come obiettivo prioritario per rinforzare la difesa. Tuttavia, tra le due squadre permane una certa distanza, lasciando aperta la strada a sorprese e negoziati futuri. Mentre i tifosi seguono attentamente gli sviluppi, resta da vedere se questa trattativa troverà presto una svolta decisiva.

Il Leeds United ha messo nel mirino Jaka Bijol, difensore centrale dell'Udinese, come primo obiettivo per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Il club inglese ha già presentato una prima offerta ufficiale, che però

