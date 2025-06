Calciomercato Udinese accordo definito con il Leeds per Jaka Bijol | ai bianconeri 22 milioni bonus compresi

Il calciomercato dell'Udinese si anima con un colpo di grande peso: i bianconeri hanno raggiunto l’accordo con il Leeds United per Jaka Bijol, con una trattativa da 22 milioni di euro, bonus inclusi. Un affare strategico che rafforza la società e apre nuove prospettive per la stagione. Con questa operazione, l'Udinese dimostra ancora una volta la propria abilità nel negoziare grandi trasferimenti e rimanere protagonista nel calcio europeo.

Il Leeds United è pronto a chiudere un'importante operazione di mercato per potenziare il reparto difensivo. Jaka Bijol è sempre più vicino al trasferimento in Inghilterra: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'accordo tra

