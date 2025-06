Calciomercato sfida tra Pisa e Fiorentina per un difensore | ha già giocato in una big di Serie A!

Il calciomercato si infiamma: Pisa e Fiorentina pronti a sfidarsi per Leo Østigård, il difensore norvegese che ha già vestito la maglia di una big di Serie A. Con un passato in Napoli e ora al Rennes, il suo futuro sembra destinato a cambiare ancora. Le ultime indiscrezioni puntano verso un duello emozionante, ma quale delle due sarà la prossima destinazione? La risposta si deciderà nelle prossime settimane.

Calciomercato, si apre la sfida tra Pisa e Fiorentina per un difensore norvegese: ha già giocato in una big di Serie A! Le ultimissime Il futuro di Leo Østigård appare incerto e, molto probabilmente, lontano dal Rennes. Dopo essere passato al club francese dal Napoli per 7 milioni di euro, il difensore norvegese è stato

