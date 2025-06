Calciomercato Serie D | San Donato Tavarnelle e GhiviBorgo protagonisti delle trattative

Il calciomercato in Serie D infiamma le trattative: San Donato Tavarnelle e Ghiviborgo sono i protagonisti assoluti, tra colpi di scena e operazioni di grande spessore. Società con budget faraonici si muovono con decisione per assicurarsi i talenti più promettenti, mentre altre preferiscono blindare le proprie riconferme in attesa del colpo definitivo. Il mercato si fa sempre più appassionante, e le prossime settimane saranno decisive per definire i nuovi protagonisti del torneo.

Il mercato è in fermento con alcune società che non avendo problemi di budget, stanno conducendo diverse trattative di spessore per accaparrarsi i giocatori migliori. Invece, altre sono più impegnate a definire le riconferme, aspettando di effettuare in seguito il vero colpo. Serie D Il San Donato Tavarnelle che ha ufficializzato, Pietro Gistri, centrocampista cl. 2001, una dei pilastri della scorsa stagione che vestirà ancora la maglia gialloblù. Nei prossimi giorni sono attese altre conferme. In casa del GhiviBorgo dopo il no per la cessione del titolo sportivo che interessava prima al Viareggio, è saltata anche la trattativa con la Lucchese, che dovrà rassegnarsi alla D e sperare di ripartire dall'Eccellenza.

