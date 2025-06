Calciomercato serie C il Perugia annuncia il primo volto nuovo | Giorgio Tumbarello

Il Perugia fa il suo primo importante acquisto di calciomercato in Serie C annunciando l’arrivo di Giorgio Tumbarello. Con questa mossa, i biancorossi consolidano le ambizioni di riscatto e si preparano a un’estate intensa, puntando a rinforzare la rosa prima della partenza per il ritiro in Argentina. Un passo deciso verso una stagione tutta da scrivere, che promette emozioni e grandi sfide.

Non è certamente un mistero che l'intenzione del Perugia è quella di partire per il ritiro in Argentina con il 70% della rosa definitiva che affronterà quella che deve essere la stagione della riscossa. Un significativo passo è stato mosso questo pomeriggio con l'ingaggio ufficiale

