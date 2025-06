Calciomercato Serie A altro colpaccio! Quell’attaccante di esperienza sbarca in Italia | un’altra rivale si rinforza Tutti gli aggiornamenti

Il calciomercato di Serie A si infiamma con un nuovo colpaccio: Edin Dzeko, nonostante i suoi 39 anni, sta per approdare alla Fiorentina di Stefano Pioli. Un’altra rivale della Juventus si rafforza per la prossima stagione, promettendo emozioni e sorprese in campo. La sua esperienza e talento saranno determinanti per la squadra viola, che punta a competere ai massimi livelli. Tutti gli aggiornamenti su questa e altre mosse imperdibili...

Calciomercato Serie A, altro colpaccio per la rivale di Serie A: tutti gli ultimi aggiornamenti sulle mosse. È pronto per sbarcare in Serie A un altro grande attaccante. Edin Dzeko, seppur i suoi 39 anni, aiuterà la prossima stagione la nuova Fiorentina di Stefano Pioli. Un’altra rivale della Juve si rinforza in vista della prossima stagione. PAROLE – «Edin Dzeko firmerà un contratto di un anno con opzione fino a giugno 2027 con la Fiorentina, con uno stipendio di circa 1,5 milioni di euro netti a stagione. Dzeko ha accettato di tornare in Italia e lascerà il Fenerbahçe. con Stefano Pioli atteso come nuovo allenatore della Fiorentina». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Serie A, altro colpaccio! Quell’attaccante di esperienza sbarca in Italia: un’altra rivale si rinforza. Tutti gli aggiornamenti

