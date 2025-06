Calciomercato Premier League si riparte dopo la strana pausa | dopo la mini-finestra per il Mondiale per Club da oggi il via alla vera estate di colpi milionari

Dopo una pausa inaspettata e ricca di sorprese, il calciomercato della Premier League riaccende i motori: oggi si apre ufficialmente la vera estate di colpi milionari, pronta a rivoluzionare le strategie dei club e accendere l’entusiasmo dei tifosi. Con squadre pronte a scatenarsi, ci attende un mercato ricco di emozioni e sorprese che scriveranno nuovi capitoli nel calcio internazionale. Restate sintonizzati, perché l’avventura è appena iniziata!

Calciomercato Premier League: dopo la prima – anomala – finestra di mercato in vista del Mondiale per Club, oggi si apre in Inghilterra la finestra estiva Dopo alcuni giorni di attesa, il calciomercato in Premier League è di nuovo ufficialmente aperto. A partire da oggi, lunedì 16 giugno, i club inglesi possono tornare ad acquistare .

