Calciomercato | nuovi acquisti e ritorni per il centrocampo

Il calciomercato infiamma il centrocampo, portando nuovi talenti e ritorni attesi. La settimana appena iniziata si prospetta intensa, con trattative in fase avanzata che stanno portando a una vera rivoluzione sul campo. Dopo aver sistemato l’attacco con Vitiello e Alagia, la società ha puntato su Omohonria, un terzino destro di 26 anni, e si prepara ad accogliere Gabriele Fumanti. Il futuro del centrocampo si sta delineando con entusiasmo e prospettive promettenti.

di Claudio Roselli La settimana appena iniziata porterà altri volti nuovi nel, che sta concretizzando le trattative avviate, come dimostra il fatto che da giovedì scorso in poi la società ha viaggiato al ritmo di un acquisto (ufficializzato) al giorno. Sistemato l’attacco con Vitiello e Alagia, è arrivato il 26enne terzino destro Omohonria quale pedina iniziale nella costruzione della difesa; a ruota, dovrebbe seguirlo Gabriele Fumanti, il difensore centrale di Gubbio che proviene dall’annata con la Sangiovannese e che sarebbe di fatto già bianconero. Diventano pertanto due i cardini dello schieramento arretrato che il diesse Emanuele Monni si è garantito, non dimenticando la conferma di Riccardo Adreani (anche lui centrale) e dei sottoquota Lorenzo Innocentini e Diego Merciari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net