Calciomercato Napoli operazione già chiusa | De Laurentiis decisivo

Il calciomercato del Napoli è in fermento: con De Laurentiis decisivo e il ds Manna scatenato, siamo pronti a blindare Antonio Conte con un nuovo innesto di peso. Le ore sono decisive e la concorrenza si fa agguerrita, ma l’obiettivo è chiaro: rafforzare la rosa per la prossima stagione e puntare al massimo traguardo. La città partenopea attende con trepidazione l’annuncio ufficiale di questa operazione strategica.

Nuovo innesto per Antonio Conte dal calciomercato estivo, il ds Manna è scatenato e sta per concludere un altro affare: il presidente azzurro gioca un ruolo decisivo nell’operazione Sono ore intense per il direttore sportivo azzurro, che starebbe per concludere un affare per battere la concorrenza spietata dalla Serie A. E il presidente Aurelio De Laurentiis è decisivo nell’esito dell’operazione. Infatti, secondo la Gazzetta dello Sport, questa settimana ci sarà un incontro determinante per concludere la trattativa tra il Napoli e l’Udinese in merito al trasferimento di Lorenzo Lucca, l’obiettivo numero uno per l’attacco. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it