Calciomercato Napoli obiettivo in stand-by | è ‘colpa’ di De Bruyne

Il calciomercato del Napoli si complica con un colpo di scena: l’obiettivo in stand by a causa di De Bruyne, il centrocampista belga che blocca un importante affare. Nonostante le ufficializzazioni di De Bruyne e Marianucci, la dirigenza azzurra continua a monitorare profili adatti alle strategie di Conte. I tifosi attendono con trepidazione nuovi arrivi per rinforzare la rosa e raggiungere gli obiettivi stagionali. La prossima mossa potrebbe essere decisiva per il futuro partenopeo.

Il centrocampista ex Manchester City “blocca” una trattativa: rallentamenti nell’affare con un obiettivo di Conte. Prosegue il calciomercato del Napoli. La dirigenza azzurra monitora costantemente profili interessanti ed adatti alle esigenze di Antonio Conte. Dopo l’ufficialità dei colpi De Bruyne e Marianucci, Manna continua a sondare il terreno per ingaggiare nuovi giocatori: i tifosi attendono con ansia un nuovo attaccante da affiancare a Romelu Lukaku. Nel frattempo arrivano brutte notizie riguardo un obiettivo del club partenopeo. Negli ultimi giorni la trattativa tra il Napoli e il giocatore è rallentata: tra i motivi c’è anche l’acquisto di Kevin De Bruyne. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, obiettivo in stand-by: è ‘colpa’ di De Bruyne

In questa notizia si parla di: calciomercato - napoli - obiettivo - bruyne

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Calciomercato Napoli, obiettivo in stand-by: c'è lo 'zampino' di De Bruyne Vai su Facebook

#Napoli, Manna conferma: "De Bruyne ci piace ed è forte, ma non siamo soli" https://calciomercato.com/news/napoli-manna-conferma-de-bruyne-ci-piace-ed-e-forte-ma-non-siamo-51017… #NapoliCagliari #SerieA Vai su X

Calciomercato Napoli, la prima intervista di Kevin De Bruyne: «Qui per vincere ancora»; De Bruyne: Sono un vincente e vincere con il Napoli è il mio obiettivo | VIDEO; Calciomercato Napoli: da Scalvini a Frattesi e Paixao: gli obiettivi di Conte e le news.

Calciomercato Napoli, la prima intervista di Kevin De Bruyne: «Qui per vincere ancora» - Poche parole, le prime, ai canali ufficiali del club azzurro. Scrive ilmattino.it

Napoli, De Bruyne: "Voglio aggiungere nuovi trofei alla mia carriera" - Il belga ha raccontato le sue prime sensazioni da giocatore del Napoli in un'intervista al canale Youtube ufficiale del club: "Spero di aggiungere qualche trofeo alla mia carriera" " Spero di poter ag ... Segnala sport.sky.it