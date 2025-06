Calciomercato Napoli-Musah | trattativa in stand-by serve ancora tempo

La potenziale trattativa che vedrebbe Musah approdare al Napoli di Antonio Conte dal Milan è al momento in una fase di pausa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Napoli-Musah: trattativa in stand-by, serve ancora tempo

In questa notizia si parla di: napoli - musah - trattativa - calciomercato

Calciomercato Napoli, trattativa lampo per portare Musah alla corte azzurra. Arriva subito l’indiscrezione - Il calciomercato del Napoli si accende con una trattativa lampo per portare Musah alla corte azzurra, un colpo che potrebbe rivoluzionare la rosa partenopea.

Napoli-Milan, trattativa per Musah in stallo. Offerta di 20+5 milioni rifiutata: i rossoneri partono da 30. Il giocatore ha già detto sì al Napoli, ma serve un passo avanti da uno dei due club per chiudere l'affare [via @Gazzetta_it]. #Calciomercato #Milan #Napoli Vai su X

Trattativa in chiusura per Musah al Napoli operazione da 25 mln ? #Milan #calciomercato @acmilan Vai su Facebook

Milan e Napoli al lavoro per Musah: i nodi da risolvere per sbloccare l'affare; LIVE Calciomercato Napoli: acquisti, cessioni, rumors e trattative; Calciomercato Napoli, nessuna asta per Musah e Juanlu.

Milan e Napoli al lavoro per Musah: i nodi da risolvere per sbloccare l'affare - Yunus Musah tra Milan e Napoli: la trattativa per portare il centrocampista statunitense alla corte di Antonio Conte prosegue. Secondo msn.com

Tra Milan e Napoli non c’è intesa per Musah: il nodo che sta frenando l’affare - Il centrocampista statunitense Yunus Musah è al centro di un’intensa trattativa tra il Milan e i ... Segnala msn.com