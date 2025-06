Calciomercato Milan torna Morata dal Galatasaray? Ecco la situazione

Il calciomercato del Milan si infiamma: dopo il mesto addio di Morata al Galatasaray, si apre un nuovo capitolo per l’attaccante spagnolo. La sua possibile partenza dalla Turchia riaccende le speranze dei tifosi rossoneri e lascia intravedere scenari sorprendenti nel prossimo mercato. Quale sarà il suo futuro e come influenzerà le strategie di mercato del Milan? Scopriamo insieme gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Álvaro Morata, passato dal Milan al Galatasaray nell'ultimo calciomercato invernale, potrebbe andare via ora dalla Turchia. La situazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, torna Morata dal Galatasaray? Ecco la situazione

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - morata - galatasaray

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

#Milan, senti #Morata: "#Allegri? Lo sento spesso, contento per lui e #Tare" #calciomercato #Galatasaray https://calciomercato.com/news/milan-senti-morata-allegri-lo-sento-spesso-contento-per-lui-e-ta-80039… Vai su X

Il futuro di Morata è un vero rebus. Tra le offerte di Getafe e Siviglia e la complessa situazione contrattuale con Milan e Galatasaray, dove giocherà? #milan #milannews24 #Morata #Calciomercato #Getafe #Siviglia #moratamilan #Galatasaray Vai su Facebook

Calciomercato Milan, Morata vuole lasciare ora il Galatasaray: le ultime; Morata sull'addio al Milan: Cose mai viste in carriera, non ero più a mio agio; Calciomercato Milan, Morata-Galatasaray: conferme sulla trattativa (ecco a quanto) e chi arriva in rossonero - Retroscena.

Calciomercato Milan/ Morata verso il Galatasaray! Si va all in su Gimenez (30 gennaio 2025) - Incredibilmente il calciomercato Milan si prepara a cedere Alvaro Morata: lo ha detto Fabrizio Romano, forse oggi la voce più autorevole in materia, il Galatasaray sarebbe in trattativa avanzata ... ilsussidiario.net scrive