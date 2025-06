Calciomercato Milan può arrivare Pasalic Ma non quello dell’Atalanta

Il calciomercato estivo del Milan si infiamma con l’interesse per Kevin Pasalic, talento svedese di origini bosniache nato nel 2007. La società rossonera punta a rafforzare il centrocampo, ma non è l’unico club sulle sue tracce: anche la Roma monitora con attenzione il giovane promettente. Un duello intrigante che potrebbe riscrivere le strategie di mercato delle big italiane.

Milan interessato, per questo calciomercato estivo, a Kevin Pasalic, classe 2007, svedese di origine bosniaca. Su di lui anche la Roma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, può arrivare Pasalic. Ma non quello dell’Atalanta

