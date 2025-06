Calciomercato Milan Morata vuole lasciare ora il Galatasaray | le ultime

Il calciomercato del Milan si infiamma: Álvaro Morata, arrivato a gennaio al Galatasaray, starebbe valutando l'addio alla squadra turca. La possibile partenza dell'attaccante spagnolo apre nuovi scenari per i rossoneri, che potrebbero sfruttare questa opportunità per rafforzare il loro attacco. Ma quali sono le ultime novità e come cambierà il panorama del mercato? Scopriamolo assieme.

Álvaro Morata, passato dal Milan al Galatasaray nell'ultimo calciomercato invernale, potrebbe andare via ora dalla Turchia.

