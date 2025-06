Calciomercato Milan Moncada punta forte sul giovane talento della Liga

Il calciomercato estivo del Milan si infiamma con Moncada che punta deciso sul giovane talento della Liga, delineando un futuro ricco di sorprese. I rossoneri sono pronti a rinforzarsi, soprattutto sulle fasce, promettendo un mercato all’insegna di novità e ambizione. Con queste mosse strategiche, il club vuole consolidare la rosa e tornare protagonista in Italia e in Europa. Ma quali saranno i colpi più sorprendenti?

Il Milan, per il calciomercato estivo, effettuerĂ tanti innesti: specialmente sulle fasce i rossoneri sembrano destinati a cambiare molto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Moncada punta forte sul giovane talento della Liga

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - moncada - punta

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Ospite al Podcast Xbdvl di Cannon Sports Media, Ivan Gazidis ha elogiato Geoffrey Moncada, definendolo un punto di svolta per la ricostruzione del Milan Vai su Facebook

NewsMilan Vai su X

Calciomercato Milan, colpo in Spagna con sgarbo al Napoli di Conte; Congerton e nuovo allenatore per il Milan, doppio annuncio di Moncada; Milan, Moncada: Rinnovo di Theo Hernandez? Lui mi piace molto. Ne stiamo parlando e non siamo poi così lontani.

Il Milan punta su Guela Doué: Moncada lo indica a Tare - Advertising Il terzino ivoriano dello Strasburgo piace alla dirigenza rossonera Il Milan è alla ricerca di un rinforzo per la fascia destra difensiva, e tra i profili monitorati con maggiore attenzion ... Come scrive informazione.it